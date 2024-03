Ardea | prosegue la gara di solidarietà per Vittoria | raccolta fondi per operare la bimba di 6 mesi

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 17 marzo 2024), colpisce la storia della piccola. Bambina di 6affetta da quella che viene definita WHS: non si ferma laadper aiutare la piccola(credits Bussola sanità) – Ilcorrieredellacittà.it, 6e già tante preoccupazioni. Quelle che non dovrebbe avere una bambina di quell’età, con tutta la vita davanti, invece le vive e con lei i parenti e gli amici che cercano una risposta. La malattia accolta improvvisamente, duedopo la nascita, come un’ospite indesiderata con cui fare i conti. Il nome abbreviato in tre lettere, WHS, simile alla dicitura delle videocassette. Se le prime si conservano, questa non ha proprio ...