(Di domenica 17 marzo 2024) E' stata accolta dae abbracci Yulia Navalnaya, ladi Aleksei, che ha scelto la fila degli elettori fuori dall'russa aper celebrare l'iniziativa "Mezzogiorno contro Putin", rilanciata dal marito poco prima di morire. Come si vede da diversi account social, è apparsa rilassata e sorridente, con in mano un mazzo di fiori, mentre in tanti la salutano e le chiedono un selfie.

Mirko Brunetti è uscito dalla casa del Grande Fratello ormai da mesi, ma continua a far parlare grazie alla sua ‘storia’ con l’ex fidanzata Perla Vatiero, concorrente ancora in corsa per la vittoria ... (caffeinamagazine)

Questa è la storia di un amore interrotto, nell’ultima puntata di C’è Posta per Te 2024 . Maria De Filippi torna in onda sabato 13 marzo 2024 con il programma di successo che racconta storie e ... (latuafonte)

Papa Francesco all'Angelus: "Sollevato per la liberazione dei religiosi rapiti ad Haiti" - Ma “la gloria, per Dio - ha proseguito Bergoglio -, non corrisponde al successo umano, alla fama o alla popolarità: non ha nulla di autoreferenziale, non è una manifestazione grandiosa di potenza cui ...rainews

L’abbraccio di Yulia Navalnaya con i manifestanti contro Putin: così tra la folla in coda a Berlino - Abbracci, Applausi e foto: Yulia Navalnaya è stata accolta con un caloroso sostegno a Berlino, in coda per il voto alle elezioni davanti all’Ambasciata russa. La moglie del dissidente russo Navalny, m ...video.corriere

Applausi per la vedova di Navalny all'ambasciata a Berlino - E' stata accolta da Applausi e abbracci Yulia Navalnaya, la vedova di Aleksei Navalny, che ha scelto la fila degli elettori fuori dall'ambasciata russa a Berlino per celebrare l'iniziativa "Mezzogiorn ...ansa