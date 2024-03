Anziano sbanda con l’auto sulla Statale | ricoverato al Moscati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 17 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino durante la mattinata di oggi 17 marzo, sono intervenutiSS 7, nel territorio del comune di Manocalzati al Km. 301.300, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura. Alla guida delun uomo di 88 anni, rimasto ferito ed affidato ai sanitari del 118 intervenuti i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedaledi Avellino per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Atripalda ed il Nucleo Radiomobile di Avellino e la Polizia stradale di Avellino, per effettuare i rilievi dell’incidente L'articolo proviene da Anteprima24.it.