(Di domenica 17 marzo 2024) Il bel tempo di oggi, caratterizzato da temperature miti - 25 gradi la temperatura massima percepita a- ha convinto diversi napoletani a raggiungere le loro spiagge preferite, per prendere la...

Fino al 2043 il 20 marzo sarà sempre il primo giorno della primavera : il 21 è scalzato dal calendario astronomico per almeno una ventina di anni ancora (repubblica)

Roma, 13 marzo 2024 – Manca ancora una settimana all’inizio ufficiale della primavera , con l’equinozio che cadrà alle 4.06 di mercoledì prossimo, 20 marzo (non il 21, mi raccomando). Ma se per la ... (quotidiano)

Bologna, 14 marzo 2024 – Mancano ancora sei giorni all’inizio ufficiale della Primavera (che scatta mercoledì 20 e non il 21 come vorrebbe la tradizione), ma da giorni le temperature si sono ... (ilrestodelcarlino)

Anticipo di primavera a Napoli, primi tuffi alla Gaiola - «Sole, macchia mediterranea in fiore e tanta tanta gente che ha deciso di trascorrere questa bella domenica di quasi primavera al Parco sommerso di Gaiola. Chi passeggia ammirando il paesaggio, chi si ...ilmattino

Scoppia la primavera a Napoli: primi bagni a mare in città|Foto e video - Una splendida domenica di sole a Napoli. Un Anticipo della primavera che sta per arrivare. Tanti i napoletani e i turisti che hanno affollato il lungomare e le spiagge cittadine in cerca della prima ...napolitoday

Dal Bif&st alla Deejay Ten, la primavera di Bari è con i grandi eventi - Il Bif&st è il momento più atteso di marzo. E con la giornata inaugurale di ieri di fatto ha dato il via anche alla stagione degli eventi. Dalle manifestazioni sportive a quelle per ricordare l’import ...bari.repubblica