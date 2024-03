Annamaria Gallo | chi è la moglie di Nino D’Angelo | “Abbiamo fatto la fuitina | era minorenne”

(Di domenica 17 marzo 2024), natal’8 agosto è la. Lei e il noto cantante si sono conosciuti e sposati giovanissimi. Sono insieme da oltre 40 anni e hanno 2 figli, Antonio, nato proprio all’inizio della loro relazione, nel 1979, e Vincenzo.è stata una presenza fondamentale nella vita del cantante. Dice infatti Ninoche suagli è stata vicina nei momenti peggiori, anche quando aveva la depressione ed era vicino al suicidio. «Tutto quello che volevo e che voglio» scrive su di lei il cantante sul suo Instagram.è lontana dal mondo dello spettacolo. Si dedica alla casa, prima ai figli e ora ai nipotini (ben 4). Pare che sia stato proprio suo padre, in un primo ...

Figli di Nino D’Angelo: chi sono Antonio e Vincenzo e quanti anni hanno - La straordinaria carriera di Nino D’Angelo, ben nota nel panorama artistico e musicale, è indiscutibilmente iconica in Italia. Parallelamente ai suoi successi professionali, ha costruito nel corso deg ...tag24

Chi è la moglie di Nino D’Angelo, Annamaria Gallo Età, figli e lavoro - Annamaria Gallo è la moglie del cantautore e attore Nino D’Angelo. I due si sono incontrati in giovane età e hanno deciso di unirsi in matrimonio quando Annamaria era in attesa del loro primogenito, A ...tag24

Chi è Annamaria Gallo, moglie di Nino D’Angelo/ “Non mi ha mai mollato quando ero in depressione…” - Annamaria Gallo, chi è la moglie di Nino D’Angelo: dall’aneddoto sul primo incontro al supporto costante durante il periodo buio dell’artista.ilsussidiario