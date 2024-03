Anima gemella cercasi con l’AI Come funziona il Tinder di Stato del Giappone contro la crisi demografica

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 17 marzo 2024) Inle province usano l’intelligenza artificiale per far sposare i propri cittadini.molti Paesi occidentali, compresa l’Italia, anche il Paese del Sol Levante soffre di un grave problema di denatalità e di invecchiamento della popolazione. Nel 2023, per la prima volta in 50 anni, il numero dei matrimoni è sceso sotto la soglia del mezzo milione, attestandosi a 489.281, in un territorio dove vivono 125 milioni di persone. Per confronto, nel 2022 in Italia si sono celebrati 189 mila matrimoni, su una popolazione vicina ai 59 milioni. Inil matrimonio è spesso particolarmente legato alla stabilità economica e sociale, tanto chein tutta l’Asia orientale non sono rari gli eventi appositamente indetti in cui candidati sposi o genitori vanno a caccia di un potenziale partner. Nei primi anni 2000 ...