Andreea Rabciuc | fissata la data dei funerali a quasi due anni dalla sua scomparsa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 17 marzo 2024) Jesi, 17 marzo 2024 -duedopo ladi, la 27enne di origini romene i cui resti sono stati trovati il 20 gennaio scorso, è stataladei. Le esequie della giovane donna si terranno mercoledì 20 marzo alle ore 15 nella Cattedrale di Jesi., ricordiamolo, era sparita nel nulla dopo una serata trascorsa con il fidanzato e due amici in una roulotte, mentre il suo corpo, dopo mesi di ricerche, è stato rinvenuto a circa 800 metri dal punto in cui si erano perse le sue tracce, in un casolare diroccato in via Monte Adamo 26 a Castelplanio (Ancona). Dopo la cerimonia funebre, il corteo muoverà verso il cimitero comunale per la tumulazione. Appena cinque giorni fa, il 12 marzo, 300 ...