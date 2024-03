(Di domenica 17 marzo 2024) Caserta. La– Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – rinnova il proprio impegnodiffusione della cultura dellae dell’adozione di uno stile di vita salutare durante la “per la, in programma dal 16 al 24 marzo su tutto il territorio italiano. In questa edizione, lunedì 18 marzo 2024, alle ore 9.15, lafa tappa presso il”. La giornata avrà come focus “Luoghi di Benessere, Luoghi di Malessere” e vedrà il coinvolgimento degli allieviani del primo biennio. La mattinata – aperta dai saluti istituzionali della D.S. Adele Vairo e della Dott.ssa Angela Maffeo – si prospetta ricca di ...

Roma, 10 mar. – (Adnkronos) – “È stata una super Leopolda anche quest?anno. Tre giorni di dibattito conclusi con la proposta di cambiare passo (e cambiare leader ) in Europa. Grazie per il vostro ... (calcioweb.eu)

quest'anno l'Academy per il suo frammento In Memoriam , che ricordano le numerose personalità del cinema scomparse durante l'anno ha inserito dei danzatori e Andrea Bocelli e il figlio che cantano, ... (comingsoon)

Come ogni 16 marzo, Anche oggi la World Wrestling Entertainment sceglie di celebra re il giorno dedicato a Steve Austin il 3:16 Day. Come visibile qui sotto, troviamo una VIDEO compilation ... (zonawrestling)

G+: tutte le notizie - Anche nel mondo cinematografico il termine accomuna professionisti ... Se si parla di numeri e tabellini, il dominio sul collega napoletano è totale quest'anno come lo era dodici mesi fa: gol, assist, ...gazzetta

CASERTA - Vivere in salute: Anche quest’anno il Liceo “Manzoni” accoglie la LILT nella “Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica”* - 12:59:22 La LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – rinnova il proprio impegno nella diffusione della cultura della prevenzione oncologica e dell'adozione di uno stile di vita salutare dur ...casertafocus

La scuola chiude per la fine del Ramadam: è la prima volta in Italia - Accade all’istituto comprensivo Iqbhal Masih di Pioltello, nel Milanese. Dove quest’anno non si starà a casa solo per le consuete vacanze di Pasqua ma Anche mercoledì 10 aprile per festeggiare Id ...monzatoday