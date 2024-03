Anche i Sinner perdono | Alcaraz lo batte a Indian Wells

(Di domenica 17 marzo 2024) . Alla ventesima Jannik si riposò. Dopo diciannove vittorie consecutive e con uno score di 16 successi e zero sconfitte nel 2024, arriva la prima sconfitta dell’italiano. Viene sconfitto in tre set danella semifinale di. È così costretto a rimandare il sorpasso in classifica e a rallentare (leggermente) la corsa per il numero uno al mondo. Del resto non sempre si può vincere. 1-6 6-3-6-2 il punteggio finale. Dopo una lunga pausa per la pioggia, l’italiano è rientrato dominando il primo set che ha chiuso per 6-1.era evidentemente alle corde, quasi sotto shock, non riusciva a trovare un antidoto al gioco come al solito potente e rapido di. Poi, però, col passare dei game, lo spagnolo ha cominciato a sbagliare decisamente meno mentre, soprattutto nel terzo set, ...

