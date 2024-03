Amministrative Baronissi | Siniscalco | “Il PD ha già dimostrato di non saper amministrare la città”

Leggi tutta la notizia su zon

(Di domenica 17 marzo 2024) “Il Partito Democratico di, insieme a quello di Salerno, continua a litigare per le poltrone dimenticandosi, completamente, dei tanti problemi e delle tante emergenze che riguardano il nostro Comune. Così, mentre due (o più?) assessori si dimenano per accaparrarsi l’investitura a candidato Sindaco del Partito Democratico, il cantiere didella Medicina e del sottopasso ferroviario restano fermi al palo, la sicurezza del territorio rimane un’emergenza, non c’è un piano concreto per il rilancio del Commercio, non esiste un progetto di riqualificazione per le frazioni che rimangono relegate, così, ai margini della. Questa invece per noi sono priorità! Nella nostra campagna elettorale, con chiarezza e coerenza, spiegheremo i fallimenti del decennio dell’oramai ex sindaco Valiante, proponendo soluzioni e progetti, ...