(Di domenica 17 marzo 2024) Roma, 17 marzo 2024 - Anche daldisi può essere infettati da una specie di. Lo mostra uno studio del Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) americano su una decina di adulti, già immunodepressi, che si sarebbero infettati con l’Acanthamoeba a seguito di ripetuti e prolungati risciacquicon acqua del: “Evitare l’acqua delper” "Bisogna evitare di utilizzare acqua delper i", è quanto ha raccomandato Matteo, direttore di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova, con un post su X. ...

