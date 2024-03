Allo Zecchini c’è il Trestina Malotti | ‘Vietato sbagliare’

(Di domenica 17 marzo 2024) "La squadra darà tutto e state sereni che chiunque scenderà in campo darà il massimo. Parola di". Così il tecnico del Grosseto risponde a chi gli fa presente l’assenza di Grasso per squalifica. "Sono cose che capitano in un campionato, ma l’importante è che il gruppo sia forte e compatto". Il Grosseto, oggi inizio alle 14,30, ospita" il, una formazione in salute. "Compagini come il– dice– di solito si presentano molto agguerrite: gli avversari sono pericolosi in avanti. Ci aspetta una gara simile a quella con il Figline, ma questa volta non possiamo sbagliare. Dobbiamo disputare una gara sopra le righe, ma sono certi che con questi giocatori tutto può diventare facile perché sono loro la vera forza del Grosseto. Tutto dobbiamo stare ...

