Allegri scantona a Sky | «Se mi fate domande più intelligenti | io rispondo Voi non dovete capire | fate solo le domande»

(Di domenica 17 marzo 2024) Le parole dinel post partita di Juventus-Genoa. Battibecco televisivo trae gli ospiti in studio a Sky, Gianfranco Teotino e Marco Bucciantini.scatta contro gli ospiti Sky: «Io non mi permetto di dire come si fa il giornalista» I punti che mancano possono creare nervosismo: «Non deve creare nessun nervosismo,responsabilità soprattutto perché il raggiungimento della Champions è lontano ancora 11 punti, abbiamo nove partite per farli. Dobbiamo continuare a lavorare perché comunque la squadra ha fatto una buona prestazione».sulla prestazione Chiesa e Kostic: «A tutti chiedo di fare delle buone prestazioni. Federico ha fatto buone cose nel primo tempo, poi avevo bisogno di uno che giocasse tra le line più abile, come Yildiz. In quel momento loro avevano speso molto ...

