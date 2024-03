Allegri perde la testa a Sky | «Se fate domande più intelligenti | rispondo Non dovete capire ma fare domande»

(Di domenica 17 marzo 2024) Le parole dinel post partita di Juventus-Genoa. Battibecco televisivo trae gli ospiti in studio a Sky, Gianfranco Teotino e Marco Bucciantini. Troppo educati da studio, è ora che qualcuno risponda per le rime ade agli altri attori del calcio.scatta contro gli ospiti Sky: «Io non mi permetto di dire come si fa il giornalista» I punti che mancano possono creare nervosismo: «Non deve creare nessun nervosismo, solo responsabilità soprattutto perché il raggiungimento della Champions è lontano ancora 11 punti, abbiamo nove partite per farli. Dobbiamo continuare a lavorare perché comunque la squadra ha fatto una buona prestazione».sulla prestazione Chiesa e Kostic: «A tutti chiedo didelle buone prestazioni. Federico ha fatto buone cose nel ...

Altra Mazzata per la Juve ntus. Allegri deve dire addio ad un altro titolare : c’è lesione e resterà fuori per diverso tempo. La Juve ntus, nonostante la vittoria contro il Frosinone, non è uscita dal ... (rompipallone)

Allegri perde le staffe in diretta tv: "Non dovete capire, dovete chiedere" - Le parole dell'allenatore bianconero dopo il pareggio interno contro il Genoa: "Siamo in difficoltà, serve responsabilità e non nervosismo" ...tuttosport

Lazio - Juventus, Allegri perde un big per la sfida dell'Olimpico - In vista della sfida dello Stadio Olimpico di sabato 30 marzo contro la Lazio il tecnico della Juventus Allegri dovrà fare a meno di un big. Il tecnico bianconero non avrà a disposizione Dusan ...noibiancocelesti

Juventus-Genoa 0-0, psicodramma bianconero: per Allegri ancora un pareggio tra i fischi dello Stadium. Vlahovic espulso, salterà la Lazio - E’ psicodramma Juve, sommersa dai fischi dello Stadium dopo l’ennesima occasione persa contro il Genoa, alla terza partita consecutiva senza vittoria e con un solo successo nelle ultime ...ilmessaggero