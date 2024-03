Allegri litiga in diretta dopo Juve-Genoa per colpa di una critica | “Lei sa fare l’allenatore?”

(Di domenica 17 marzo 2024) Massimilianohato con il giornalista Gianfranco Teotino a Skyntus-. L'allenatore non ha gradito le domande sul tridente e sui risultati.

Lele Adani scatenato dopo Inter- Juve ntus per smentire Collovati e Pecci, sul valore delle rose di Juve ntus e Inter e smontare il lavoro di Allegri .Continua a leggere (fanpage)

Adani e Collovati hanno avuto un confronto serrato a La Domenica Sportiva su Massimiliano Allegri, che ha coinvolto anche gli altri ospiti. L'opinionista non ha lesinato critiche all'allenatore ... (fanpage)

Lazio - Juventus, Allegri perde un big per la sfida dell'Olimpico - In vista della sfida dello Stadio Olimpico di sabato 30 marzo contro la Lazio il tecnico della Juventus Allegri dovrà fare a meno di un big. Il tecnico bianconero non avrà a disposizione Dusan ...noibiancocelesti

Juventus, Allegri litiga con Sky e scarica Vlahovic: tifosi scatenati sul web - La parola giusta è crisi. Perché se ti chiami Juventus e vinci una sola gara – per di più in casa col Frosinone con gol allo scadere – nelle ultime otto partite non c’è altro termine possibile. Si è p ...sport.virgilio

Bargiggia: "Sarri a Napoli ha litigato con De Laurentiis" - Maurizio Sarri ha detto addio alla Lazio, il giornalista esperto di mercato Paolo Bargiggia, ha rivelato un retroscena inedito sull'avventura napoletana.areanapoli