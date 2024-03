Allegri litiga con un giornalista | “Mi faccia una domanda più intelligente | lei sa come si fa l’allenatore?”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Torino, 17 marzo 2024 – Quanto il momento della Juve sia critico si vede dal nervosismo di Massimilianonel post partita dello Stadium. Lo 0-0 della Signora col Genoa aggiorna a 7 i punti conquistati nelle ultime 8 in campionato, un ritmo di marcia semplicemente da retrocessione nonostante i bianconeri restino terzi. Juventus-Genoa 0-0, la Signora rallenta ancora. Espulso Vlahovic "Tutto è possibile ma c'è il problema che dobbiamo fare i risultati. Il termometro della squadra ce l'ho io durante la settimana, dobbiamo raggiungere l'obiettivo Champions – dice il tecnico – . Siamo in difficoltà e dobbiamo fare meglio possibile ma in questi momenti si può creare confusione. C'è stato un po' di nervosismo per l'importanza della partita con l'obbligo di vincere, siamo partiti bloccati mentre abbiamo fatto un buon secondo tempo in cui non abbiamo concesso tiri in ...