Allegri | grave dimenticanza nel post partita | cos’è successo

(Di domenica 17 marzo 2024) Massimiliano, allenatore della Juventus, si è dimenticato di lanciare il messaggio anti-razzismo della Serie A Il nervosismo ha fatto un brutto scherzo a Massimilianoquest’oggi. Non stiamo parlando dello 0-0 col Genoa, ma di quantoneldi Dazn. Infatti il tecnico bianconero avrebbe dimenticato un passaggio importante. Alla domanda di Giorgia Rossi «Ha un messaggio da mandare?»,ha riso: «No non c’è, arrivederci» andandosene via. Nulla di male, se non fosse che la giornalista si stesse riferendo al messaggio anti-razzismo che tutti gli allenatori stanno leggendo in questi giorni, oltre ad avere l’adesivo sul petto.

