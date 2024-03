Allegri e i nervi tesi | la lite in tv dopo Juve-Genoa

(Di domenica 17 marzo 2024) L'allenatore bianconero risponde piccato "Come mai laha fatto 7 punti in 8 gare? Io non mi permetto di dire a lei come fare il giornalista. Mi faccia una domanda più intelligente. Voi non dovete capire, ma fare solo domande". Massimilianoin tv a Skyl'ennesima prestazione deludente della

Allegri nervoso a Sky: "Tre punte Faccia il giornalista, che io alleno" | OneFootball - Giornata complicata per la Juventus, che si fa fermare in casa dal Genoa e rischia di finire a -3 dal Milan, in caso di successo dei rossoneri a Verona. Normale, dunque, che Massimiliano Allegri fosse ...onefootball

Juventus, Allegri si infuria in diretta tv: 'Lei sa come si fa l'allenatore Mi faccia una domanda più intelligente' - La Juventus pareggia in casa con il Genoa e conferma il momento di crisi profonda. Una sola vittoria nelle ultime 8 giornate (7 punti nel parziale), che hanno fatto.calciomercato

Crisi Juve, 0-0 col Genoa: Vlahovic si fa espellere, Allegri spacca lo Stadium - Sei punti nelle ultime sette partite, media da retrocessione per i bianconeri. Lo stadio fischia sonoramente all'intervallo, la Curva insulta chi fischia. Il tecnico prova confusamente tutti i cambi m ...tuttosport