Allegri e i nervi tesi | la lite in tv dopo Juve-Genoa

(Di domenica 17 marzo 2024) (Adnkronos) – "Come mai laha fatto 7 punti in 8 gare? Io non mi permetto di dire a lei come fare il giornalista. Mi faccia una domanda più intelligente. Voi non dovete capire, ma fare solo domande". Massimilianoin tv a Skyl'ennesima prestazione deludente dellantus, che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

L'allenatore bianconero risponde piccato "Come mai la Juve ha fatto 7 punti in 8 gare? Io non mi permetto di dire a lei come fare il giornalista. Mi faccia una domanda più intelligente. Voi non ... (sbircialanotizia)

Vlahovic, cos'è successo con Giua: prima giallo, poi rosso diretto - Vlahovic espulso! Doppio giallo in un minuto per il serbo contro il Genoa, con il giocatore che salterà la sfida alla Lazio La Juve chiude la partita col Genoa in 10 uomini perché al 93' Vlahovic è st ...informazione

Juventus-Genoa, Allegri alza i toni: “Malumore dei tifosi Non mi interessa. Io faccio l’allenatore” - Dopo due giorni di ritiro, i calciatori bianconeri hanno mostrato nervi tesi. Ne sono esempi la reazione di Federico Chiesa al momento della sostituzione e il cartellino rosso, per proteste, di Dusan ...tag24

Vlahovic, nervi tesi e cartellino rosso: sarà multato dal club - Vlahovic espulso! Doppio giallo in un minuto per il serbo contro il Genoa, con il giocatore che salterà la sfida alla Lazio La Juve chiude la partita col Genoa in 10 uomini perché al 93' Vlahovic è st ...informazione