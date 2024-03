Allarme bomba al centro commerciale Casal Bertone a Roma | evacuato

In una scuola è stata costretta a intervenire la polizia a causa di un Allarme bomba : le lezioni sono state sospese L’uso dell’ Allarme bomba per saltare le lezioni o le verifiche è un classico a cui ... (cityrumors)

Allarme bomba in una scuola a Bolzano : una telefonata poco dopo le 13 di oggi ha segnalato la presenza di un ordigno presso l'Istituto Tecnico per le Costruzioni, l’Ambiente e il Territorio “Andrea ... (orizzontescuola)

Empoli, 20 febbraio 2024 – allarme bomba in banca. È successo stamani nella filiale Intesa Sanpaolo di via Pievano Rolando a Empoli. In base alle prime informazioni, l’allarme sarebbe scattato dopo ... (lanazione)