Alessandra Mussolini in lacrime per la malattia della madre e una vecchia intervista a Domenica In

"Mia nonna per me è stata una figura straordinaria, anche se ha fatto soffrire mia mamma": Alessandra Mussolini ha parlato della sua famiglia cedendo alla commozione nello studio di Mara Venier a ... (liberoquotidiano)

Alessandra Mussolini in lacrime a Domenica In: «Mamma ha sofferto per nonna e papà. Ha tradito se stessa, Mara tu sapevi» - Alessandra Mussolini è stata ospite nello studio di Domenica In dove a Mara Venier ha raccontato il suo nuovo libro intitolato "Il gioco del buio". La scrittrice, poi, ...ilmattino

Alessandra Mussolini a Domenica In: chi è, dal marito condannato, a figli e zia Sophia Loren - Dal racconto della sua vita al suo nuovo libro "Il gioco del buio", Alessandra Mussolini si è raccontata oggi in una lunga intervista su Rai 1. Ospite di Mara Venier a ...ilgazzettino

MARIA SCICOLONE, CHI E’ LA MADRE DI Alessandra Mussolini/ Lei a Domenica In: “Fu lei a chiedere il divorzio” - Maria Scicolone è la madre di Alessandra Mussolini, a lei è dedicato l'ultimo libro della figlia, nato dall'esigenza di raccontare quello ...ilsussidiario