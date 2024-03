Alcaraz? No | ha vinto Sinner | il gesto a bordo campo che fa impazzire l' Italia | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) "? No, ha". È questo il mantra che sui social questa mattina anima il dibattito sulla semifinale di Indian Wells persa da Jannik contro. Undelmentre la partita era ferma per pioggia ha letteralmente fattoi social. Infatti durante la pausa forzata per il maltempo, un episodio particolare ha messo in luce il lato umano di Jannik: il campione ha tenuto l'ombrello a una raccattapalle, dedicandole attenzioni e chiacchierando con lei. Undi cortesia che ha riscosso ammirazione e apprezzamenti sui social. Una mossa che davvero colpito tutti. Un'umanità rara da incontrare nello sport ad altissimi livelli. Intanto però bisogna fare i conti anche con la ...