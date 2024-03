Alcaraz batte Sinner e va in finale

(Di domenica 17 marzo 2024) 3.06 Lo spagnolo Carlosha sconfitto in tre set Janniknella semidel torneo Masters 1000 di Indian Wells, in California. L'azzurro ha vinto il primo set 61 per poi cedere il secondo set 63 e il terzo set 62. Con questo risultato è fallito il tentativo didi salire al numero 2 del ranking mondiale, attualmente occupato proprio da. Si ferma così a 19 il filotto di vittorie del tennista azzurro, che era ancora imbattuto nel 2024.

