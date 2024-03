Albiate | 56enne scomparso nel nulla | trovati auto e cellulare Ricerche senza sosta lungo il Lambro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 17 marzo 2024)(Monza e Brianza) – Continuanoledell'uomo di 56 anni che si è allontanato da casa adnei giorni scorsi e di cui non si hanno più notizie. I famigliari, preoccupati, proprio nei giorni scorsi avevano presentato denuncia di allontanamento ai militari della stazione dell'Arma di Biassono. Le squadre del Comando di Monza e Brianza sono intervenute nella zona boschiva, nei pressi del fiume, in località Pontee Canonica. Sulle sponde delpresente una squadra fluviale con gommone da rafting, proveniente dalla sede centrale di Monza, al lavoro per perlustrare il corso e le rive del fiume mentre a terra è presente il personale dei Vigili del fuoco ed altri enti, al lavoro per controllare sentieri e ...