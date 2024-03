Al Villaggio dei Ragazzi lezione di legalità con il magistrato Catello Maresca

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 17 marzo 2024) Maddaloni. In vista della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che sarà celebrata il 21 marzo p.v., si è tenuto stamane, nella bella cornice della sala Chollet deldei, un convegno sui temi dellae della lotta alla criminalità che ha visto la partecipazione, in qualità di relatori, del dott., politico e già– membro del pool che nel 2011 catturò il boss dei Casalesi Michele Zagaria – e del giornalista e scrittore Paolo Miggiano, entrambi noti per il lungo e incessante impegno antimafia. Ospite d’ eccezione per la testimonianza di vita personale resa il dott. Franco La Torre, figlio del compianto onorevole Pio, promotore della legge sul reato di associazione mafiosa e sulla confisca ...