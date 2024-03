Al Teatro Lendi arriva Arturo Brachetti in “Solo”

(Di domenica 17 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiProsegue la stagione deldiretto da Francesco Scarano che si appresta ad accogliere, dal 19 al 21 marzo (ore 21),con– The Legend of Quick Change, one man show del più grande trasformista al mondo che raggiunge la settima edizione. Inprotagonista è il trasformismo, quell’arte che ha resocelebre in tutto il mondo e che qui la fa da padrone con oltre 65 personaggi, molti ideati appositamente per questo show, che appariranno davanti agli spettatori in un ritmo incalzante e coinvolgente. Mapropone anche un viaggio nella sua storia artistica, attraverso le altre affascinanti discipline in cui eccelle: grandi classici come le ombre cinesi, il mimo e la chapeaugraphie, ...

Il 2024 di Paolo Belli prosegue a teatro con il ritorno in scena di ‘Pur di Far Commedia’, spettacolo , prodotto da Pb Produzioni e scritto dallo stesso Belli con Alberto Di Risio, che da mercoledì ... (teleclubitalia)

Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana - Da martedì a giovedì al Teatro Lendi di Sant’Arpino c’è Arturo Brachetti con “Solo - The Legend of quick change”. Protagonista è il trasformismo, quell’arte che ha reso l’artista celebre in tutto il ...ilmattino

SPETTACOLI - "SOLO - The Legend of Quick Change" con Arturo Brachetti, dal 19 marzo al Teatro Lendi di Caserta - Prosegue la stagione del Teatro Lendi diretto da Francesco Scarano che si appresta ad accogliere, dal 19 al 21 marzo (ore 21), Arturo Brachetti con SOLO - The Legend of Quick Change, one man show del ...napolimagazine

Al Teatro Lendi l'one man show di Arturo Brachetti - Prosegue la stagione del Teatro Lendi diretto da Francesco Scarano che si appresta ad accogliere, dal 19 al 21 marzo (ore 21), Arturo Brachetti con SOLO - The Legend of Quick Change, one man show del ...casertanews