Al Politeama c’è Quasi amici Ghini e Ruffini | intesa perfetta Dal film al teatro con successo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 17 marzo 2024) Insieme hanno fatto ben nove. Ecco perchésembra il titolo perfetto per vederli ora in coppia sul palco: Massimoe Paoloportano in scena la trasposizione teatrale dell’omonimofrancese del 2011, Intouchables, di Olivier Nakache e Éric Toledano, regia di Alberto Ferrari: lo spettacolo, in scena sabato 23 marzo (alle 21) con replica domenica 24 (alle 16), racconta la nascita di un’zia tra due uomini molto diversi per carattere ed estrazione sociale, ma che troveranno insieme il modo di cambiare le proprie vite e di aiutarsi reciprocamente. Prodotta da Enfi, la versione teatrale della commedia francese sta conquistando i teatri di tutta Italia, grazie alla comicità irresistibile di Paolo ...