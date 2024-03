Al debutto lo Sportello sociale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 17 marzo 2024) È stato approvato l’accordo per l’istituzione di unoal Centro anziani “Age Bassi“. Avviato come servizio sperimentale, avrà sede nei locali di via Carducci 7 come appunto il Centro anziani. L’obiettivo è mettere a disposizione unogratuito aperto agli iscritti e alla cittadinanza anziana, con cui si vuole fornire gratuitamente informazioni per l’accesso ai diritti di natura fiscale, previdenziale,e sociosanitaria. Il progetto s’intitola “Mai Soli“ ed è finalizzato a costruire reti tra gli enti impegnati nella creazione di risposte ai bisogni delle persone anziane, nel contrasto della solitudine e nel superamento delle fragilità attraverso azioni di inclusione. È un’iniziativa promossa dal Comune di Lodi insieme al Sindacato ...