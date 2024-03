Al BFM la sofferta solitudine di “Le rayon vert” e il brio geniale di “Le roman d’un tricheur”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 17 marzo 2024) Bergamo. Due personaggi che, nel dramma e nello sconforto, trovano un nuovo inizio. Sono i protagonisti di “Le” di Éric Rohmer e “Le” di Sacha Guitry, proiettati all’Auditorium di Piazza della libertà sabato 16 marzo, penultimo giorno di Bergamo Film Meeting. Quinto film del ciclo Commedie e proverbi, “Le” (Il raggio verde, 1986) ha come protagonista Delphine (Marie Rivière), che passa l’estate tra Parigi, la Normandia e la Savoia, piena di sconforto per non aver ancora trovato un ragazzo, fino all’incontro con Jacques. Viaggio che vuole essere momento di novità, svago e svolta, ma che risulta solo fonte di noia, per una ragazza incapace di lasciar andare un amore ormai perduto. Tratto da unzo di Jules ...