Airola | ancora caos nel carcere minorile | “E’ come l’inferno dantesco | non lasciate sola la Penitenziaria”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 17 marzo 2024) Tempo di lettura: 4 minutitensione in undella Campania,al centro delle cronache quello l’Istituto penale per minorenni di, nel Beneventano. Sabatino De Rosa, vicecoordinatore regionale per la Campania del settoredel Sindacato Autonomo Polizia, racconta quanto è avvenuto negli ultimi giorni nelper minori: “Nelle ultime ore si è vissuta una notte di tensione quando un detenuto minorenne, tunisino ha tentato il suicidio. A salvarlo,spesso accade negli istituti di pena per minori ed adulti, è stata la prontezza, la professionalità e la tempestività dell’intervento della Poliziache, sempre attenta e vigile, anche stavolta ha evitato il peggio. A seguito di ...