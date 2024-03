AI generativa | in Italia la usa oltre il 70% delle aziende

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) L'innovazione tecnologica non si ferma mai e, nell'ultimo anno, l'intelligenza artificiale(AI) ha segnato un'accelerazione notevole, aprendo nuovi orizzonti in diversi settori. Microsoft, in collaborazione con gli analisti di International Data Corporation (IDC), ha messo in luce le potenzialità di questa tecnologia emergente. L'adozione dell'AInelle impresene Lene non solo tengono il passo con le controparti europee nell'adozione dell'AI, ma in molti casi le superano. Secondo IDC, il 73%impresene ha già integrato l'intelligenza artificiale nei propri processi, rispetto al 67% della media europea. In particolare, l'AIè già ...