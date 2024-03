Affaticamento Osimhen | il bomber collabora poco | qual è il rapporto con Calzona!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 17 marzo 2024)muscolare prima di Inter-Napoli, la sua presenza a San Siro è in dubbio:chiede la suazione Questa sera il Napoli affronterà l’Inter capolista. Entrambe le squadre vengono da fori delusioni in Champions League, e vogliono quindi rifarsi in campionato. Il Napoli, uscito sconfitto nel doppio scontro con il Barcellona deve mettere in atto un vero e proprio miracolo per centrare laificazione alla prossima Champions. L’Inter invece ha di fatto tra le mani lo scudetto 2023\24, e senza Champions l’obiettivo è quello di battere tutti i record possibili. Simone Inzaghi, dato che l’impegno europeo è svanito, non ha intenzione di risparmiare i suoi giocatori. Per il Napoli invece, in questi giorni di avvicinamento al match, sono sorti alcuni problemi. In primis quello ...