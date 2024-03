Affari Tuoi | la puntata più sfortunata nella storia del programma | Amadeus è incredulo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 17 marzo 2024) Una delle puntate diè considerata fra le più sfortunate che ci sia mai stata:è rimasto senza parole. Ecco perché. In genere le puntate dipossono andare bene o male. Dipende da quanto sia stato bravo e fortunato il concorrente in questo caso. Scegliere con attenzione i pacchi da eliminare, e poi riflettere sulle proposte del Dottore, è molto importante. Così facendo si evita di commettere degli errori che potrebbero rovinare la partita. Ma quando subentra la sfortuna non c’è più niente che si possa fare.: questa è stata lapiù– CItyrumors.itQuesto è ciò che è successo a Martina, una concorrente che ha giocato lo scorso martedì. Era affiancata dal marito Gianluca e aveva ...