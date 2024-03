AEW | Prima sorpresa nel Tag Title Tournament | fuori la House of Black

(Di domenica 17 marzo 2024) Con il ritiro di Sting la scelta di Darby Allin e della AEW è stata di rendere vacanti i titoli di coppia e per incoronare dei nuovi campioni è stata scelta la via del torneo con il tabellone svelato nella giornata di ieri.dell’inizio dei quarti di finale ci sono due caselle da riempire, le wild card, e questa notte è stato disputato il primo match del torneo a Collision con in palio un posto ai quarti di finale contro gli FTR. A scontrarsi sono stati laofe gli Infantry, team finora apparso quasi sempre in ROH. March Madness Brody King e Buddy Matthews da una parte, Carlie Bravo e Shawn Dean dall’altra. Per laof, presente anche Julia Hart a bordo ring, doveva essere quasi una formalità questo match, ma sin da subito gli avversari hanno dato del filo da ...

