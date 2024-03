AEW | Gli Hardys sempre più lontani e WrestleMania resta dietro l’angolo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 17 marzo 2024) Il contratto di Matt Hardy con la All Elite Wrestling èpiù vicino alla sua scadenza. Lo stesso atleta spera che la compagnia possa lasciar libero anche il fratello Jeff nello stesso periodo della sua scadenza. Una circostanza del genere potrebbe incrementare le possibilità di un ritorno in WWE in vista di, più precisamente per il Tag Team Ladder match con i titoli indiscussi di coppia in palio.