Adriano Panatta punge Jannik Sinner | “Pensavo vincesse facilmente contro Alcaraz Si era abituato troppo bene…”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024)e Paolo Bertolucci si sono nuovamente cimentati nel loro podcast “La Telefonata“, disponibile su Spotify, e il tema di quest’ultima puntata è stato sulla semifinale diCarlosdel Masters1000 di Indian Wells. Ebbene, non sono mancati gli spunti di discussione sulla prestazione dell’altoatesino, sconfitto dopo 19 vittorie consecutive, 16 se si parla solo del 2024. Una partita che sembrava incanalata piuttosto bene per, visto il primo set vinto 6-1. Tuttavia, c’è stata poi la reazione diche ha cambiato un po’ la partita tatticamente enon è stato in grado di interpretare al meglio la situazione. Il punteggio di 6-3 6-2 nelle restanti frazioni la dice lunga. “Dopo il primo ...