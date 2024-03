Addio palloni arancioni e ricordi speciali | così il cambiamento climatico ha privato il calcio delle pazze partite sotto la neve

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Ile lo sport: un tema sempre più serio, su cui prendere decisioni in fretta per il futuro di alcune discipline. Il 2023 è stato l’anno più caldo della storia e questo porta con sé non solo novità logistiche, ambientali, di gestione degli atleti, ma anche potremmo dire sentimentali. Nel, ad esempio, ormai ci stiamo abituando ai cooling break, ai turni di campionato interamente serali, ai grandi tornei organizzati in inverno. E stiamo perdendo ancheparticolarità, dei microeventi che però avevano la capacità di restare in testa. Uno di questi sono lela. Non si sa perché, forse perché laci fa sentire un piacere animale, come scriveva Pessoa, ma le...