Accoltellato per strada | mistero sul movente

(Di domenica 17 marzo 2024) Arezzo, 17 marzo 2024 – Aggressione nella notte, un trentenne di origini straniere è stato colpito alla spalla con un’arma da taglio. I motivi dell’aggressione non sono ancora chiari, la vittima avrebbe raccontato alla polizia di essere stata colpita alle spalle, apparentemente senza motivo. Le indagini sono in corso, intanto il 30 enne è stato curato in ospedale, non è in pericolo di vita.

