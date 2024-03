A Putin l' 88% dei voti | Saremo più forti Navalny? Evento triste

(Di domenica 17 marzo 2024) Il leader del Cremlino ha ottenuto un record di preferenze e guiderà la Federazione per i prossimi sei anni. I suoi tre avversari non hanno raggiunto neanche il 5% dei. Condanna dell'Occidente: "Elezioni né libere, né eque"

Vladimir Putin , stando ai risultati preliminari basati sul 24,4% dei seggi , ha conquistato l’88% alle elezioni presidenziali in Russia destinate come da previsioni a rilanciare il suo mandato per i ... (ilfattoquotidiano)

Putin, dall'esito del voto totale fiducia dei cittadini - Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin di fatto già rieletto parlando dal quartier generale della sua campagna elettorale a conclusione delle elezioni. Putin ha espresso un ringraziamento ...altoadige

Elezioni in Russia, il discorso di Vladimir Putin: «Totale fiducia da parte dei cittadini» - «Il risultato delle elezioni rappresenta la totale fiducia dei cittadini, sul fatto che faremo tutto come da programma». Il presidente russo Vladimir Putin ha raggiunto il quartier generale della sua ...unionesarda

Russia, risultati diretta: Putin all'87,3% a metà scrutinio. Affluenza record al 74,3%. Navalnaya in coda a Berlino: applausi e abbracci - Elezioni Russia, domenica 17 marzo si vota per l'ultimo giorno per le presidenziali. Putin sarà eletto per il quinto mandato, ma è altissima l'attenzione per le proteste ...leggo