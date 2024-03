A folle velocità sulla Casilina con una Bmw rubata | si ribaltano e vanno a fuoco | due morti sul colpo e un ferito grave

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Segni (Roma), 17 marzo 2024 – Percorrono la, perdono il controllo dell'auto, una Bmw nera risultata, che si ribalta più volte e prende. Due uomini sonosul, un terzo, che era a bordo, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. È successo ieri sera intorno alle 22.30 a sud di Roma, lungo la Statale 6all'altezza del comune di Segni, al chilometro 52.500 in direzione Anagni-Colleferro. Sul posto, intervenuti su segnalazione di alcuni passanti, i carabinieri della Stazione di Segni, Gavignano e del Nucleo Radiomobile della compagnia di Colleferro. Cosa è accaduto Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, la berlina con a bordo 3 ...