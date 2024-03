A che ora parte Marta Bassino nel gigante di Saalbach | n di pettorale | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

A(Austria), è tutto pronto per la seconda giornata dedicata alle finali della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino: nella sede dell'ultimo appuntamento stagionale si disputerà ilfemminile in programma domani, domenica 17 marzo 2024. La prima manche scatterà alle ore 09.00, mentre la seconda run inizierà alle ore 12.00., essendo inserita nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte untra l'1 ed il 7: l'azzurra scatterà con il numero 1 e quindi, al netto di ulteriori ritardi, scatterà alle ore 09:00:00.