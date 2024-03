A che ora la Maratona di Roma 2024 oggi | dove vederla in tv | programma | percorso | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024)domenica 17 marzo (a partire dalle ore 08.30) va in scena ladi, una delle 42,195 km più importanti e prestigiose in Italia. Sono attesi più di 19.000 partecipanti lungo le strade della Capitale, provenienti da ben 110 Nazioni e più di 10.000 stranieri annunciati. Partenza di fronte al Colosseo, che verrà affiancato anche durante l’ultimo chilometro. Lungo ilsono previsti molteplici siti storici e culturali: la Piramide Cestia, Castel Sant’Angelo, piazza San Pietro, il Foro Italico, piazza del Popolo, via del Corso, piazza di Spagna, piazza Navona, il Circo Massimo. Si preannuncia un tracciato velocissimo, anche perché è stata eliminata la salita della Moschea. Sul fronte maschile i grandi favoriti sono il keniano Cosmas Birech (vincitore nel 2018) e gli etiopi ...