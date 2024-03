A Caravaggio La Pergolettese punisce la giovane Dea

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 17 marzo 2024)(Bergamo) Settimana no per l’Atalanta under23 che, dopo la sconfitta per 2-1 a Fiorenzuola lunedì sera con gol preso al 95’, cade in casa a sorpresa nel derby con la, che si è imposta per 0-2 al Comunale di. Successo importante per la classifica per i cremaschi che, dopo tre sconfitte consecutive, tornano a vincere: tre punti meritati per la formazione di Mussa che respira salendo a 36 punti, pur restando in zona pericolosa.che ha disputato una gara accorta, di copertura, sfruttando le ripartenze, andando a segno al 37’, dopo una prima mezz’ora di marca atalantina, con un contropiede perfetto siglato da Piu con una saetta sotto la traversa. Baby Dea che ci ha provato nella ripresa, sfruttando la qualità e la profondità della sua panchina, costruendo diverse occasioni ...