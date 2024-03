911 e lo spin-off 911 | Lone Star stasera su Rai 2 | trama e cast delle puntate del 17 marzo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 17 marzo 2024)su Rai 2 vanno in onda le nuovedella quinta stagione di 9-1-1 e della terza stagione di 9-1-1:, ecco le trame e i protagonisti degli episodi del 172024.domenica 172024, a partire dalle 21:20, su Rai 2 vanno in onda i nuovi episodi della quinta stagione di 9-1-1 e della terza stagione dello-off 9-1-1. Le serie fanno parte del franchise 9-1-1 e vantano attori come Peter Krause e Rob Lowe. Ecco le trame ed i protagonistidi questa sera. 9-1-1 Serie drammatica che esplora il mondo frenetico e pericoloso della polizia, paramedici e vigili del fuoco che si ritrovano ad affrontare le situazioni più spaventose e ...