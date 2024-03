(Di domenica 17 marzo 2024) Le forze armate di Taiwan starebbero pensando di acquistare un'ingente quantità diper rafforzare le proprie difese. In fase di produzione anche molteplici navi e imbarcazioni

cosa sono i nano droni militari usati dall’Ucraina per spiare la Russia ? Si chiamano Black Hornet , pesano poco più di 30 grammi e hanno dimensioni molto ridotte. sono stati gli Stati Uniti a ... (ilgiornaleditalia)

"200 droni marini per l'esercito": lo scudo contro l'invasione cinese - Le forze armate di Taiwan starebbero pensando di acquistare un'ingente quantità di droni marini per rafforzare le proprie difese. In fase di produzione anche molteplici navi e imbarcazioni ...ilgiornale

Ucraina Russia, le notizie sulla guerra di oggi |Raid notturni di droni ucraini contro siti energetici russi - Secondo il canale Telegram Baza, in seguito all’attacco con un drone è scoppiato un incendio in una raffineria a Syzran, la cui superficie stamattina consisteva in 500 metri quadrati.Il governatore ...informazione

Ucraina, intercettati pezzi di ricambio per la fabbricazione di 1.600 droni Shahed - Secondo il Servizio di sicurezza dell'Ucraina, gli specialisti informatici hanno bloccato la fornitura di pezzi di ricambio per la produzione di 1.600 droni "shahed" e di altri 4.000 microcircuiti per ...it.euronews