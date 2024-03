17 marzo | serve un nuovo mito per rifare gli italiani

(Di domenica 17 marzo 2024) Roma, 17 mar – Con la proclamazione del 171861 nasceva ufficialmente il Regno d’Italia. In attesa che anche il Veneto, parte del Lazio (Urbe compresa) e – successivamente – le terre irredente di Trento e Trieste si unissero nuovamente alla madre patria, il Risorgimento prendeva forma reale. Fatta l’Italia, bisognava fare gli. Esiste la prima solo se ci sono i secondi. E, soprattutto, se manteniamo vive le nostre divinità. Ma oggi, ovvero a 163 anni dall’unificazione, qualcosa sembra essere andato storto. Intossicate dall’occidentalismo, le narrazioni contemporanee hanno perso del tutto l’investitura del sacro. Nessuna forza attiva all’orizzonte che possa costruire nel tempo. Urge quindi un, condizione necessaria per tornare a fare gli. Fare (nuovamente) ...

