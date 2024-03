17 marzo 1861 | l’Italia unita compie 163 anni

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 17 marzo 2024) Roma, 172024 – “Il 17celebriamo il 163°versario di nascita del nostro Paese, al quale le battaglie che vi fecero seguito in tutto l’arco del Risorgimento avrebbero consentito di essere finalmente unito”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. Oggi, infatti,spegne 163 candeline. Foto: quirinale.it Il Capo dello Stato, a piazza Venezia, ha passato in rassegna i rappresentanti dei corpi delle forze armate, al suo fianco il ministro della Difesa, Guido Crosetto, con lui il premier Giorgia Meloni e i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. I militari hanno intonato l’inno di Mameli, poi Mattarella, sulle note della “Leggenda del ...