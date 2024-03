Zodiac e il Mostro di Firenze sono la stessa persona | secondo una teoria

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 16 marzo 2024) Una recenteipotizza chee ildisiano in realtà la, cioè Giuseppe Bevilacqua, detto Joe, un italoamericano nato nel 1935 nel New Jersey e morto nel 2022 a. Bevilacqua ha lavorato in ambito militare sia negli USA che a, nei periodi di attività di entrambi i serial killer, quindi l’ipotesi si fonda su una presunta coincidenza di natura cronologica tra gli spostamenti di Bevilacqua e gli omicidi dei due assassini. Joe Bevilacqua nel 2015Questa ipotesi è stata formulata dal giornalista Francesco Amicone, che sul suo blog e negli articoli pubblicati dalla rivista Tempi (che era di proprietà di suo padre) ha elencato numerosi altri indizi su Bevilacqua e sulla sua presunta colpevolezza, dichiarando ...