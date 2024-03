Zielinski sfida i compagni del domani | Inter-Napoli sarà speciale ? CdS

(Di sabato 16 marzo 2024)a San Siro. I nerazzurri si ritroveranno di fronte Piotr, che da luglio diventerà ufficialmente un giocatoreista. Per il Corriere dello Sportunadal sapore particolare. SAPOREè pronto are idelsera a San Siro, posticipo della ventinovesima giornata di campionato. Il centrocampista polacco ci, ma rimane il dubbio se subito dall’inizio o a gara in corso. Comunque vada, sottolinea il Corriere dello Sport, per luiun match dal sapore molto particolare. Dopo otto anni di onorato ...

Polonia, i convocati per lo spareggio Europeo: c'è Zielinski, 8 giocatori dalla Serie A

La Polonia si gioca l`Europeo. La selezione guidata dal commissario tecnico Michal Probierz sarà impegnata la prossima settimana nei playoff di qualificazione.calciomercato

SKY - Zielinski a Napoli non ha più presente, è già dell'Inter come lo Scudetto: Inter-Napoli sarà una sfida particolare per Piotr Zielinski, che in estate si trasferirà proprio alla squadra di Inzaghi a parametro zero.areanapoli

Zielinski domenica sfiderà i suoi nuovi compagni dell'Inter: Per Piotr Zielinski quella di domenica sarà una gara certamente speciale, sfiderà la sua prossima squadra. Nella serata di domenica ci sarà la sfida di campionato tra Inter e Napoli. Per Piotr ...areanapoli