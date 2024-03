Zielinski giocherà contro l’Inter? Le ultime sul ballottaggio con Traoré

(Di sabato 16 marzo 2024) Inter-Napoli, spuntano le novità circa la formazione azzurra. Aumenta all’ombra del Vesuvio il dubbioin vista di San Siro. Di ritorno da Barcellona, il Napoli sarà sin da subito chiamato alla riscossa, in un big match dai temi europei in quel di San Siro. Entrambe le compagini sono infatti reduci da una cocente eliminazione in Champions League post trasferta spagnola, con gli azzurri di Calzona che necessitano di trovare i 3 punti proprio per tentare di raggiungere nuovamente la competizione tramite posizionamento in campionato. Nel frattempo, ecco quindi spuntare le news circa la probabile formazione azzurra, con annesso focus in merito al ruolo di Piotr. Inter-Napoli,fra passato e futuro Contrariamente a quanto respirato in casa Inter, poche dovrebbero ...

Zielinski non sa ancora bene se giocherà o no contro la sua Inter (Corsport): ... Piotr Zielinski Zielinski non sa ancora bene se giocherà o no contro la sua Inter. Lo scrive il Corriere dello sport. Zielinski non sa ancora bene cosa ne sarà di lui domani sera. Vive da settimane ...

L'agente di Ferguson: "Sarebbe un grande onore l'interesse del Napoli, è un top club mondiale": Giocherà ancora in Serie A nei prossimi 5 anni ". Il Napoli punta lo scozzese per il dopo Zielinski : servono almeno 25 milioni (Gazzetta) Ferguson, il Napoli punta lo scozzese per il dopo Zielinski: ...